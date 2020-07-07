Спасатель из Башкирии за день вытащил из воды пятерых человек

7 Июль 2020 2020-07-07T07:56:53+03:00

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Спасатель из Башкирии Сергей Попов за один день вытащил из воды пятерых человек: двоих детей и троих девушек. Все случилось в минувшую субботу, 4 июля, на озере природного парка Аслы-куль.

В солнечный день к водоему стянулось большое количество людей. Во второй половине погода резко ухудшилась: усилился ветер и поднялась волна. Это стало неожиданностью для отдыхающих, а в особенности – для двоих детей из города Давлеканово. Ребята пошли на озера без взрослых, чтобы покататься на лодке. В какой-то момент суденышко унесло далеко от берега.

Происходящее заметил дежуривший сотрудник из региональной общественной организации «Спасания на водах» Сергей Попов. Мужчина доплыл до детей и доставил их на берег. Спустя несколько часов ему вновь придется вытаскивать из воды людей – трех уфимок, которые так же приехали поплавать на лодке. Девушки не могли самостоятельно вернуться на берег из-за шторма. Сергей вновь показал свои умения и навыки и благополучно доставил бедствующих на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU