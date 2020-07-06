2020-07-06T18:32:00+03:00
Происшествия

В Башкирии на глазах у отдыхающих утонула 13-летняя девочка

Несчастный случай произошел недалеко от Бирска
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня днем, 6 июля, на реке Белая около Бирска произошел несчастный случай: прямо на глазах местных жителей утонула девочка. Очевидцы вызвали спасателей, которые сейчас разыскивают ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ее личность установлена – это 13-летняя местная жительница.

Сейчас сотрудники МЧС разыскивают тело погибшей.

Еще одно тревожное сообщение о ЧП пришло из Караидельского района республики. Там на реке Уфа столкнулись две моторные лодки. В результате «водного ДТП» пострадали два человека – 38-летний мужчина и пятилетний ребенок. На месте работают следователи, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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