В Башкирии на глазах у отдыхающих утонула 13-летняя девочка
Сегодня днем, 6 июля, на реке Белая около Бирска произошел несчастный случай: прямо на глазах местных жителей утонула девочка. Очевидцы вызвали спасателей, которые сейчас разыскивают ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ее личность установлена – это 13-летняя местная жительница.
Сейчас сотрудники МЧС разыскивают тело погибшей.
Еще одно тревожное сообщение о ЧП пришло из Караидельского района республики. Там на реке Уфа столкнулись две моторные лодки. В результате «водного ДТП» пострадали два человека – 38-летний мужчина и пятилетний ребенок. На месте работают следователи, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU