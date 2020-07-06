В Башкирии восьмилетний ребенок упал в открытый колодец и серьезно поранился
В минувшую субботу, 4 июля, в Туймазах произошел несчастный случай: в открытый канализационный колодец упал восьмилетний мальчик. Ребенку понадобилась помощь спасателей – самостоятельно выбраться оттуда он не мог. Прибывшие на место сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС подняли его на поверхность. Оказалось, что ребенок получил травмы при падении. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, ведомство начало проверку данного инцидента. Сейчас следователи выясняют причины произошедшего. Они же дадут правовую оценку действиям ответственных за колодцы на этом участке должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU