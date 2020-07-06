В Башкирии восьмилетний ребенок упал в открытый колодец и серьезно поранился

6 Июль 2020 2020-07-06T18:05:36+03:00

К счастью, его жизни больше ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 4 июля, в Туймазах произошел несчастный случай: в открытый канализационный колодец упал восьмилетний мальчик. Ребенку понадобилась помощь спасателей – самостоятельно выбраться оттуда он не мог. Прибывшие на место сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС подняли его на поверхность. Оказалось, что ребенок получил травмы при падении. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, ведомство начало проверку данного инцидента. Сейчас следователи выясняют причины произошедшего. Они же дадут правовую оценку действиям ответственных за колодцы на этом участке должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU