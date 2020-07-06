На уфимском пляже подросток показывал ножевые приемы и случайно ранил мужчину

6 Июль 2020 2020-07-06T20:00:22+03:00

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На уфимском пляже «Солнечном» 16-летний юноша случайно ранил 38-летнего мужчину ножом. Инцидент произошел поздней ночью 3 июля. Подробности рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Пострадавшего доставили в городскую больницу №22. Врачи диагностировали ему «проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки». О пациенте с подозрительной раной оповестили полицейских. Разбираться в обстоятельствах происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

По данным собеседника, правоохранители выяснили, что мужчину ранил подросток, который показывал ему ножевые приемы. Известно, что юноша является учащимся первого курса одного из столичных колледжей. На учете по линии отдела по делам несовершеннолетних он не состоял. Студента доставили в полицию, где он дал признательные показания. Было ли возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU