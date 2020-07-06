2020-07-06T16:21:35+03:00
Происшествия

Девушка из Башкирии потеряла 300 тысяч рублей после звонка незнакомца

Она попалась на удочку убедительного мошенника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские возбудили уголовное делоПолицейские возбудили уголовное дело
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Жительница башкирского города Стерлитамака стала жертвой телефонного мошенника и потеряла 300 тысяч рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

27-летняя потерпевшая обратилась в дежурную часть полиции утром 2 июля. Правоохранителям она рассказала, что за два дня до этого ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником крупного банка, клиенткой которого являлась девушка, и предупредил, что с ее счета кто-то пытается списать деньги. Мошенник убедил жертву продиктовать реквизиты банковской карты, после чего сам списал с нее 300 тысяч рублей.

Правоохранители приняли заявление и возбудили уголовное дело по статье «кража в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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