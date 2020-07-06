2020-07-06T16:15:13+03:00
Общество

Рыбаки из Башкирии выловили из водоема пикантную находку и выложили видео

Молодые люди выложили в сеть странное видео
Рустем АХУНОВ
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Рыбаки из Башкирии выловили из местного водоема искусственный фаллос.

Загадочная история произошла вблизи деревни Тугай, что в Гафурийском районе республики. По всей видимости, парни захотели поудить хищную рыбу, но вместо щуки или окуня они вытащили искусственный фаллос. Остается неизвестным, как на дне озера в глубинке оказался интимный предмет. Ролик оперативно выложили в социальные сети

- Вот такая, *цензура* рыбалка, - коротко, но емко, прокомментировал свой улов парень, выложивший в сеть видео.

Рыбаки из Башкирии выловили пикантную находку // 06.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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