Рыбаки из Башкирии выловили из водоема пикантную находку и выложили видео
Молодые люди выложили в сеть странное видео
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Рыбаки из Башкирии выловили из местного водоема искусственный фаллос.
Загадочная история произошла вблизи деревни Тугай, что в Гафурийском районе республики. По всей видимости, парни захотели поудить хищную рыбу, но вместо щуки или окуня они вытащили искусственный фаллос. Остается неизвестным, как на дне озера в глубинке оказался интимный предмет. Ролик оперативно выложили в социальные сети
- Вот такая, *цензура* рыбалка, - коротко, но емко, прокомментировал свой улов парень, выложивший в сеть видео.
Рыбаки из Башкирии выловили пикантную находку // 06.07.
ИСТОЧНИК KP.RU