В одном из башкирских городов реконструируют набережную за 128 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T17:03:50+03:00

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В башкирском городе Мелеузе на реконструкцию набережной и прилегающей к ней территории будет потрачено 128 млн рублей. Данные об электронном аукционе на выполнение масштабных работ были опубликованы на портале госзакупок.

Большую часть от суммы контракта – 90 млн рублей – выделил федеральный бюджет. Город получил эти деньги за счет победы во всероссийском конкурсе общественных пространств.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по демонтажу имеющихся сооружений, укладке нового покрытия набережной, установке плитки, а также обустройству проездов, парковок и террасы. На территории набережной будет установлена игровая площадка, фонари, камеры и арт-объекты.

Работы начнутся уже в этом месяце. Закончить их планируется к осени 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU