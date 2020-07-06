2020-07-06T15:58:53+03:00
Общество

В Башкирии на снижение бедности направлено 426 млн рублей

Эти деньги пойдут на заключение социальных контрактов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Адресную помощь в этом году должны получить 4,4 тысячи семейАдресную помощь в этом году должны получить 4,4 тысячи семей
Изменить размер текста:

В 2020 года объем финансирования социальных контрактов в Башкирии составил 426 млн рублей. Об этом сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщили министр труда и соцзащиты Ленара Иванова.

Социальные контракты – это адресная помощь населению, суть которой сводится к снижению уровня бедности в регионе. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут пройти профессиональное обучение, получить единовременные выплаты на приобретение товаров первой необходимости и ведение предпринимательства или личного хозяйства.

На проект в этом году было выделено 426 млн рублей (375 млн из них – федеральный бюджет). На эти деньги власти надеются заключить социальные контракты с более чем 4,4 тысячами семей. По состоянию на 3 июля получателей льготы было уже 1482.

«Практика предоставления контрактов показывает, что наиболее востребованное направление – это развитие личного подсобного хозяйства, – сказала Иванова. Речь, в частности, идет о гусеводстве, пчеловодстве и сельхозкооперативах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из башкирских городов реконструируют набережную за 128 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Рыбаки из Башкирии выловили из водоема пикантную находку и выложили видео
В Башкирии на снижение бедности направлено 426 млн рублей
МЧС Башкирии предупредило жителей республики о шквалистом ветре
«Абсолютно пьяная мамаша» в Уфе на камеру засняли женщину, волочившую сына по улице
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Группа «Руки вверх!» заработала первые деньги в Уфе: это случилось на «сходке» преступных группировок
В Башкирии при встречном столкновении легковушки и внедорожника погибла женщина
В уфимском торговом центре закрылся фитнес-клуб: один из клиентов контактировал с носителем COVID-19
В Башкирии работник птицефабрики получил ожоги на производстве
В Салавате продавали сигареты рядом с детским садом
Глава Башкирии рассказал о заболевших организаторах ЕГЭ: Минобр заявил, что речь идет не о коронавирусе
Радий Хабиров пообещал наградить спасателей, которые вытащили из пожара в Уфе 14 человек
В Уфе после реконструкции откроется учебный корпус
До 15 сентября в Уфе перекроют участок движения по улице Российская
Глава Башкирии заговорил о массовых увольнениях из-за остановившихся часов