В Башкирии на снижение бедности направлено 426 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T15:58:53+03:00

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В 2020 года объем финансирования социальных контрактов в Башкирии составил 426 млн рублей. Об этом сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщили министр труда и соцзащиты Ленара Иванова.

Социальные контракты – это адресная помощь населению, суть которой сводится к снижению уровня бедности в регионе. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут пройти профессиональное обучение, получить единовременные выплаты на приобретение товаров первой необходимости и ведение предпринимательства или личного хозяйства.

На проект в этом году было выделено 426 млн рублей (375 млн из них – федеральный бюджет). На эти деньги власти надеются заключить социальные контракты с более чем 4,4 тысячами семей. По состоянию на 3 июля получателей льготы было уже 1482.

«Практика предоставления контрактов показывает, что наиболее востребованное направление – это развитие личного подсобного хозяйства, – сказала Иванова. Речь, в частности, идет о гусеводстве, пчеловодстве и сельхозкооперативах.

ИСТОЧНИК KP.RU