2020-07-06T15:13:08+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о шквалистом ветре

Порывы достигнут 18 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Похожая ситуация ожидается и 7 июляПохожая ситуация ожидается и 7 июля
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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о надвигающемся шквалистом ветре. Сегодня вечером, 6 июля, порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Кроме того, местами по региону ожидаются ливень и град. Сотрудники аварийного ведомства рекомендуют ограничить выход из зданий и находиться в помещениях при усилении ветра.

Похожая ситуация ожидается и завтра, 7 июля. В некоторых районах пройдет кратковременный дождь с грозой и сильным ветром (до 17 м/с). Температура воздуха ночью 14-19°, днем 27-32°.

На автодорогах ночью и утром возникнет туман. Он сократит видимость 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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