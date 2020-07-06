2020-07-06T15:19:26+03:00
Происшествия

«Абсолютно пьяная мамаша» в Уфе на камеру засняли женщину, волочившую сына по улице

Инцидент произошел в Сипайлово
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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На сипайловской набережной в Уфе засняли нетрезвую мать, волочившую за собой маленького ребенка. Запись корреспонденту «КП-Уфа» прислала местная читательница. На кадрах – пьяная женщина с двумя детьми. Незнакомка с трудом передвигается и не может сказать ни слова – просто идет вперед. По словам автора видео, нерадивая мать незадолго до этого поколотила одного из мальчиков.

«Увидели, что абсолютно пьяная, шатающаяся грязная мамаша избивает мальчишку маленького, года четыре ему. Он кричал, убежал от нее в кусты. А когда вышел [из кустов], она начала его бить кулаками по спине. Не могу, меня колотит аж! Это ужас какой-то», – поделилась историей очевидица. Она надеется, что на ситуацию обратят внимание органы опеки.

На улице в Уфе мать избила ребенка // 6.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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