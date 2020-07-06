Группа «Руки вверх!» заработала первые деньги в Уфе: это случилось на «сходке» преступных группировок

6 Июль 2020 2020-07-06T13:22:18+03:00

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Музыкальная группа «Руки вверх!» заработала первый гонорар в городе Уфе. В 1997 году коллектив выступил на сходке преступных группировок из Башкирии и Татарстана. Об этом в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 2» рассказал лидер группы Сергей Жуков.

«Я помню этот знаменательный день. Это был самый необычный концерт «Руки вверх» за всю историю группы. Самый страшный и самый необычный. 1997 год. Наше выступление заказали в городе Уфе на какую-то турбазу. Когда спросили, «А что там? Свадьба или что?», нам сказали «Нет, это две преступные группировки братаются из Башкирии и Татарстана», – вспомнил Жуков.

По словам музыканта, все произошло в актовом зале, посреди которого был «огромный длинный стол на сто человек, и по бокам стояли ящики с водкой». Группу попросили исполнить только одну песню – «Бандито».

«Мы в страхе, в ужасе сидим, когда петь скажут. Выступаем, они сидят, хлопают. Мы уже допеваем, осталось петь минуту, и они встали и ушли, все ушли. […] Потом заходят «паханы», главные. Им ставят два стула, они садятся, смотрят [ту же] песню, и все. Мы так заработали первые деньги», – закончил историю лидер «Руки вверх!».

Сколько именно заплатили группе, Жуков не уточнил. Рассказал только, что большую часть денег пришлось отдать продюсерам и потратить на студию.

ИСТОЧНИК KP.RU