2020-07-06T12:41:00+03:00
Происшествия

В Башкирии при встречном столкновении легковушки и внедорожника погибла женщина

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сегодня, 6 июня, в Баймакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – при столкновении легковушки и внедорожника погибла женщина.

Как сообщили в ГИБДД региона, авария с летальным исходом случилась в 10 часов утра на 109 км трассы Магнитогорск-Ира. На автодороге столкнулись встречные Kia Spectra и УАЗ «Патриот». За рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Сибая, а отечественным авто управлял 49-летний мужчина. Внедорожник после удара вылетел с дороги в кювет.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«В результате аварии водитель Kia скончалась до приезда скорой медицинской помощи, второй водитель госпитализирован. На месте происшествия работает следствено-оперативная группа», – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Судя по оперативным кадрам, в разборе ДТП так же участвуют сотрудники спасательной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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