В Башкирии работник птицефабрики получил ожоги на производстве

6 Июль 2020 2020-07-06T12:17:26+03:00

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Работник компании «Турбаслинские бройлеры» получил сильные ожоги горячей водой из системы системы отопления.

Во время транспортировки оборудования, оператор задел рычаг вентиляционной системы, где находилась под давлением горячая вода, которой его ошпарило. Первую помощь мужчине оказали прямо на месте, а позже увезли в уфимскую больницу.

В ходе расследования выяснилось, что причинами несчастного случая стало несоблюдение требований при проведении ремонтных работ и размещение грузов не в соответствии с технологической картой.

После проверки птицефабрики возбудили административное производство в отношении лиц, виновных в нарушениях требований охраны труда. Все материалы проверки направлены в следком для дальнейшего решения. Вполне вероятно, что руководство привлекут к штрафным санкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU