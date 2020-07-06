В Салавате продавали сигареты рядом с детским садом

6 Июль 2020 2020-07-06T11:30:24+03:00

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По требованию прокуратуры в Салавате прекратили продажу сигарет в кафе, которое находится рядом с дошкольным учреждением.

Родители дошкольников Детского сада №54 обратились с жалобой, что в кафе рядом с детским садом продают сигареты. Вскоре на место выехали представители прокуратуры, которые выяснили, что в данном кафе действительно продавались табачные изделия. Это попадает под запрет, указанный в федеральном законе, охраняющем граждан от табачного дыма.

В итоге прокурор города направил в суд заявление о прекращении продажи сигарет в данном кафе. Суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования надзорного ведомства - сейчас дети будут ограждены от вредного табачного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU