2020-07-06T11:30:24+03:00
Общество

В Салавате продавали сигареты рядом с детским садом

В дело вмешалась прокуратура
Зиля ЗИНУРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По требованию прокуратуры в Салавате прекратили продажу сигарет в кафе, которое находится рядом с дошкольным учреждением.

Родители дошкольников Детского сада №54 обратились с жалобой, что в кафе рядом с детским садом продают сигареты. Вскоре на место выехали представители прокуратуры, которые выяснили, что в данном кафе действительно продавались табачные изделия. Это попадает под запрет, указанный в федеральном законе, охраняющем граждан от табачного дыма.

В итоге прокурор города направил в суд заявление о прекращении продажи сигарет в данном кафе. Суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования надзорного ведомства - сейчас дети будут ограждены от вредного табачного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салавате продавали сигареты рядом с детским садом
Глава Башкирии заявил о зараженных коронавирусом организаторах ЕГЭ, но Минобр это опроверг
Радий Хабиров пообещал наградить спасателей, которые вытащили из пожара в Уфе 14 человек
В Уфе после реконструкции откроется учебный корпус
До 15 сентября в Уфе перекроют участок движения по улице Российская
Глава Башкирии заговорил о массовых увольнениях из-за остановившихся часов
Житель Башкирии до смерти забил подругу и вместе с приятелем носил ее одетый труп по улице
Двое детей в реанимации: подробности пожара в Уфе, в котором чудом спасли 14 человек
«Пьяни много разъезжает»: глава Башкирии поручил усилить контроль на дорогах республики
В Башкирии стали фиксировать очаги заражения коронавирусом на крупных предприятиях
В Башкирии из-за коронавируса снова перенесли открытие детских лагерей
«Их нужно достойно встретить»: в Уфу вернутся медики, отработавшие три недели в Карачаево-Черкесии в грязной зоне
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 48 за сутки
«Ситуация стабильная, но не меняется в лучшую сторону»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель угодил в кювет и погубил своего пассажира
Ушел за валежником и не вернулся: в Башкирии ищут 28-летнего парня
Уфимец задолжал в казну свыше 9 млн рублей налогов
Девятилетний ребенок в Башкирии упал в открытый колодец
В центре Уфы произошел провал асфальта
У подножия шихана Куштау в Башкирии люди вновь выстроились в живую цепь
Сотрудники МЧС в Уфе спасли из пожара 18 человек, шесть из них – дети
Турист в Башкирии сорвался с популярной скалы и пролетел вниз четыре метра
«Верно иду вперед»: больная раком уфимка пережила трансплантацию костного мозга
В Уфу прибыли 17 жителей Башкирии из Китая
За смерть девочки в бытовом вагончике в Башкирии наказали ее отчима
Более 1500 человек в Башкирии с коронавирусом лечатся дома