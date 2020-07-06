Глава Башкирии заявил о зараженных коронавирусом организаторах ЕГЭ, но Минобр это опроверг

6 Июль 2020 2020-07-06T11:15:26+03:00

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Министерство образования Башкирии опровергло заявление главы республики Радия Хабирова о зараженных коронавирусом организаторах ЕГЭ. На сегодняшней оперативке в местном правительстве руководитель региона обратился к главе Минобра Айбулату Хажину и сказал следующее:

«Почти 10 тысяч детей у нас сегодня приходят в школу. У нас уже с утра вон говорят, что заболевшие учителя есть – организаторы, вернее – там два-три человека. Все это рядом ходит и надо очень сильно поберечься».

Час спустя с опровержением этой информации выступил республиканский Минобр. Со ссылкой на ведомство издание ГорОбзор.ру пишет, что заболевших ковидом организаторов ЕГЭ в Башкирии нет. Выявлены три человека с температурой, но не с инфекцией. По рекомендации Роспотребнадзора их не допустили до проведения экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU