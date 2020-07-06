Глава Башкирии заговорил о массовых увольнениях из-за остановившихся часов
Это случилось на оперативном совещании
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В зале правительства Башкирии, где традиционно проходят оперативные совещания, остановилось время на настенных часах. На это сегодня, 6 июля, перед выступлением министра труда республики Ленары Ивановой обратил внимание руководитель республики Радий Хабиров. Он обратился к вице-премьеру Андрею Назарову:
«Я где-то читал, что если в учреждении настенные часы останавливаются, это грозит массовыми увольнениями. Вы там посмотрите… – сказал Хабиров. – Или от напряжения в зале встали. Вроде нет такого уж больно напряжения».
ИСТОЧНИК KP.RU