В Башкирии из-за коронавируса снова перенесли открытие детских лагерей

6 Июль 2020 2020-07-06T08:29:15+03:00

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В Башкирии снова перенесли открытие детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, в том числе пришкольных, а также детских садов. Об этом сообщил глава республики на очередном оперативном совещании. Дело в том, что заболеваемость коронавирусом не снижается уже четвертую неделю, и власти региона всерьез озабочены этой ситуацией. Если раньше предполагалось, что лагеря будут готовы принять первых воспитанников уже 15 июля, то сейчас эта дата перенесена на неопределенный срок.

- В текущей ситуации мы не видим оснований открывать сейчас детские лагеря и детские сады. Следующий срок рассмотрения мы ставим для себя на 15 июля. Родителям это тоже надо объяснять, - добавил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU