«Ситуация стабильная, но не меняется в лучшую сторону»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии

6 Июль 2020 2020-07-06T08:21:34+03:00

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Сегодня, 6 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров дал оценку текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

«Мы по показателям Роспотребнадзора находимся в переходной фазе, то есть мы можем перейти во вторую фазу снятия ограничения. Нас очень сильно смущает то, что 22 или 23 день у нас ситуация стабильная, но она не меняется в лучшую сторону. Как мы остановились на промежутке в 45-55 [суточных зараженных], мы с вами так и идем. Эти цифры говорят о том, что мы стабилизировали ситуацию, но развитие инфекции не приводит к тому, что мы идем к снижению заболевших», – сказал руководитель республики.

Кроме того, он отметил, что власти фиксируют «довольно серьезное» заполнение больниц зараженными. Так, в новом инфекционном центре в селе Зубово лежит уже 201 ковид-положительный пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU