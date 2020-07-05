У подножия шихана Куштау в Башкирии люди вновь выстроились в живую цепь

5 Июль 2020 2020-07-05T18:13:49+03:00

Отметим, что это уже не первая подобная акция в защиту Куштау.

Жители республики хотят отстоять гору и не отдавать ее в разработку

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О судьбе Куштау было известно еще в прошлом году – местные власти сообщили, что шихан все-таки будет разработан. Однако жители республики не хотят с этим мириться – сегодня, 5 июля, активисты снова выстроились в живую цепь у подножия Куштау.

- Флешмоб в защиту горы Куштау состоялся! Вместе мы сила! Не дадим уничтожить жемчужину Башкортостана! Постоим за нашу природу, за наследие! Здесь нам жить и нашим детям! – написали они в социальных сетях.

- Экстренный сход граждан сегодня благополучно прошел! Спасибо всем, кто оказался таким мобильным и отозвался. Народ собрался за 10-12 часов! Мы вместе, и мы не отдадим Куштау! Это Святыня башкирского народа, - пишут активисты.

Судя по фотографиям, у шихана собрались более 50 человек. Отметим, что это уже не первая подобная акция в защиту Куштау.

Также вчера в соцсетях появилась информация, что началась вырубка деревьев у подножия. Активисты пока пытаются разобраться – связана ли вырубка леса с деятельносью БСК.

Активисты пока пытаются разобраться – связана ли вырубка леса с деятельносью БСК.

ИСТОЧНИК KP.RU