2020-07-05T16:41:30+03:00
Происшествия

Турист в Башкирии сорвался с популярной скалы и пролетел вниз четыре метра

Спасти от гибели его сумели товарищи
Эльвина АПАРИНА
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Оказалось, что мужчина, находясь на краю скалы, оперся на сушнину и соскользнул вниз.Оказалось, что мужчина, находясь на краю скалы, оперся на сушнину и соскользнул вниз.
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Накануне на популярном туристическом месте Инзерских зубчатках едва не произошла трагедия – турист сорвался со скалы и пролетел четыре метра. На место оперативно выехали спасатели.

Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, отыскать туристов удалось не сразу. Оказалось, что мужчина, находясь на краю скалы, оперся на сушнину и соскользнул вниз. Пролетев около четырех метров, молодой человек смог зацепиться за уступ и зависнуть там. Другие члены группы смогли быстро разыскать веревку и вытащить своего товарища наверх.

- Когда мы их обнаружили, вся группа находилась в лагере, а парень спал. После осмотра пострадавшего стало ясно, что необходима помощь медиков и «летуна» надо вести в город, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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