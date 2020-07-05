В одном из городов Башкирии местные устроили свалку прямо на могилах
Жительница Кумертау Валентина Б. вчера, 4 июля, пришла на городское кладбище Воротыновка, чтобы навестить усопших, и ужаснулась. Прямо на могилах лежали кучи мусора – пакеты, пластиковая посуда, искусственные цветы. Помимо этого, вандалы повредили памятники – их повалили набок и бросили среди мусора.
- Вот так мы видим мертвых в Кумертау кладбище Воротыновка! Вы же тоже все там будете! – написала Валентина.
Пользователи соцсетей предположили, что на кладбище проводили субботник и вместо того, чтобы забрать с собой мусор, просто вывали его на территории погоста.
ИСТОЧНИК KP.RU