2020-07-05T12:13:59+03:00
Общество

В одном из городов Башкирии местные устроили свалку прямо на могилах

Фотографии появились в соцсетях
Эльвина АПАРИНА
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Пользователи соцсетей предположили, что на кладбище проводили субботник и вместо того, чтобы забрать с собой мусор, просто вывали его на территории погоста.Пользователи соцсетей предположили, что на кладбище проводили субботник и вместо того, чтобы забрать с собой мусор, просто вывали его на территории погоста.
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Жительница Кумертау Валентина Б. вчера, 4 июля, пришла на городское кладбище Воротыновка, чтобы навестить усопших, и ужаснулась. Прямо на могилах лежали кучи мусора – пакеты, пластиковая посуда, искусственные цветы. Помимо этого, вандалы повредили памятники – их повалили набок и бросили среди мусора.

- Вот так мы видим мертвых в Кумертау кладбище Воротыновка! Вы же тоже все там будете! – написала Валентина.

Пользователи соцсетей предположили, что на кладбище проводили субботник и вместо того, чтобы забрать с собой мусор, просто вывали его на территории погоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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