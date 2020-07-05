48 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки

5 Июль 2020 2020-07-05T10:36:21+03:00

По данным центра, по выздоровлению за сутки выписаны 40 человек.

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Количество заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 5591 человека, за сутки это число увеличилось на 48. Информацию на утро, 5 июля, представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным центра, по выздоровлению за сутки выписаны 40 человек. Таким образом, количество выздоровевших от ковида за все время пандемии достигло 3276 человек.

От опасной инфекции скончались 19 человек, последний – накануне, ему было 65 лет. Тем временем Башкирия вошло в число регионов России, где фиксируются наименьшие темпы прироста заболевших. В республике он составляет всего 0,8% в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU