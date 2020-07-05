Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят

5 Июль 2020 2020-07-05T09:58:29+03:00

Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы

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Жильцов, проживающих в центре столицы в доме №85 по улице Зенцова в Уфе, скоро ждет переезд – мэрия города изымает многоквартирный дом рядом с Красинским рынком под свои нужды. Об этом появилась информация на сайте городской администрации. Дом представляет из себя двухэтажное здание.

Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы. В доме, что подлежит расселению, два подъезда и десятки квартир. Когда именно начнется расселение, информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU