Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят
Об этом сообщается на сайте администрации
Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы
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Жильцов, проживающих в центре столицы в доме №85 по улице Зенцова в Уфе, скоро ждет переезд – мэрия города изымает многоквартирный дом рядом с Красинским рынком под свои нужды. Об этом появилась информация на сайте городской администрации. Дом представляет из себя двухэтажное здание.
Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы. В доме, что подлежит расселению, два подъезда и десятки квартир. Когда именно начнется расселение, информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU