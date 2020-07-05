2020-07-05T09:58:29+03:00
Общество

Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят

Об этом сообщается на сайте администрации
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях УфыИзвестно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы
Изменить размер текста:

Жильцов, проживающих в центре столицы в доме №85 по улице Зенцова в Уфе, скоро ждет переезд – мэрия города изымает многоквартирный дом рядом с Красинским рынком под свои нужды. Об этом появилась информация на сайте городской администрации. Дом представляет из себя двухэтажное здание.

Известно, что жильцы в скором времени будут выселены – им предложат социальное жилье в других домах, возможно, в разных частях Уфы. В доме, что подлежит расселению, два подъезда и десятки квартир. Когда именно начнется расселение, информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии двое выпускников нарушили правила на ЕГЭ: их результаты аннулировали
48 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Башкирии за сутки
Мэрия изымает многоквартирный дом в центре Уфы для нужд – жильцов выселят
В минздраве назвали районы Башкирии, в которых болеют чаще всего
Жаркая погода в Башкирию пришла надолго
Жители Уфы смогут попасть на личный прием в налоговую службу
Стало известно какую дозу радиации каждый год получают жители Башкирии
Жительница Уфы заплатит крупную сумму за своих собак, нападавших на соседских уток
Переплывали на спор: в Уфе на озере утонул 24-летний молодой человек
В Башкирии резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией
Житель Башкирии за оскорбление до смерти забил жену
В Уфе годовалая девочка выпала из окна многоэтажки
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Уфе случайные прохожие обнаружили на обочине тело мужчины
Землю в нескольких районах Башкирии признали особо ценной
В Башкирии спасатели помогли ребенку, застрявшему пальцем в необычном месте
В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы
Известно, как долго продержится тропическая жара в Башкирии