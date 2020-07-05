В минздраве назвали районы Башкирии, в которых болеют чаще всего

5 Июль 2020 2020-07-05T08:42:25+03:00

Если взять города, то это Стерлитамак, Нефтекамск и Агидель.

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В минздраве Башкирии назвали районы, чьи жители чаще всего болеют. Как сообщает издание UfaTime.ru, лидирует Балтачевский район – здесь распространена заболеваемость по разным нозологиям. Свыше 157 тысяч больных приходится на 100 тысяч населения.

Похожая ситуация в Хайбуллинском районе – 140 323,5 случая на 100 тысяч населения. Третье и четвертые места достаются Илишевскому району – 127 888 человек и Межгорье - 127 628 случаев болезни на каждые 100 тысяч населения.

Среди районов, в которых часто болеют, есть Архангельский, Благовещенский, Кигинский, Салаватский, Кугарчинский, Учалинский, Белебеевский, Белокатайский, Гафурийский, Бурзянский, Дюртюлинский, Аургазинский, Стерлитамакский, Белорецкий, Калтасинский, Краснокамский, Шаранский, Куюргазинский, Фёдоровский, Кушнаренковский, Мишкинский и Альшеевский районы. Если взять города, то это Стерлитамак, Нефтекамск и Агидель.

ИСТОЧНИК KP.RU