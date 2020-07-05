2020-07-05T07:19:45+03:00
Общество

Жаркая погода в Башкирию пришла надолго

Самое время выбираться на природу
Эльвина АПАРИНА
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Самые жаркие дни в июле будут 13 и 14 июля – здесь термометры покажут +35, +36 градусов.Самые жаркие дни в июле будут 13 и 14 июля – здесь термометры покажут +35, +36 градусов.
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Дождались – настоящая летняя погода в Башкирии установилась надолго. По данным сервиса Gismeteo.ru, 30-ти градусная жара останется в республике как минимум на месяц.

С 6 по 12 июля максимальная температура воздуха достигнет +34 градусов – такие знойные дни ждут в пятницу, субботу и воскресенье. Осадков, молнии и дождей не ожидается.

Самые жаркие дни в июле будут 13 и 14 июля – здесь термометры покажут +35, +36 градусов.

Неделя с 20 июля по 26 ожидается дождливой – однако жара все равно не спадет, ожидается как минимум +30. Стоит отметить, что по ночам тоже будет очень тепло, +20, +22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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