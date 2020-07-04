2020-07-04T20:00:40+03:00
Общество

Жители Уфы смогут попасть на личный прием в налоговую службу

Региональное управление ФНС вновь открывает двери для посетителей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Накануне стало известно, что Федеральная налоговая служба в Башкирии возобновляет личный прием, отмененный из-за пандемии коронавируса. Теперь каждый налогоплательщик сможет попасть к специалисту в порядке живой очереди. Правда, есть несколько обязательных правил.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, в каждом отделении ФНС во избежание рисков заражения нужно обязательно носить маски и перчатки.

Подать необходимые документы и заявления в Налоговую службу можно и дистанционным способом. Например, можно воспользоваться сайтом Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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