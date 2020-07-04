Жители Уфы смогут попасть на личный прием в налоговую службу
Региональное управление ФНС вновь открывает двери для посетителей
Фото: Иван МАКЕЕВ
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Накануне стало известно, что Федеральная налоговая служба в Башкирии возобновляет личный прием, отмененный из-за пандемии коронавируса. Теперь каждый налогоплательщик сможет попасть к специалисту в порядке живой очереди. Правда, есть несколько обязательных правил.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, в каждом отделении ФНС во избежание рисков заражения нужно обязательно носить маски и перчатки.
Подать необходимые документы и заявления в Налоговую службу можно и дистанционным способом. Например, можно воспользоваться сайтом Госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU