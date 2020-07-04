Стало известно какую дозу радиации каждый год получают жители Башкирии

4 Июль 2020 2020-07-04T19:22:53+03:00

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На днях был опубликован доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Башкирии за 2018 год. В нем, в частности, специалисты рассказали о росте дозы радиации, которую каждый год получают жители республики. Аналитики отмечают, что этот показатель растет с 2015 года.

По данным доклада, в позапрошлом году годовая доза радиации на каждого жителя Башкирии составляла 6,587 миллизиверта. Это в 1,7 раза больше, чем в целом по стране. При этом составители отмечают, что раньше этот показатель в республике был меньше. Например, в 2017 году 5,06 миллизиверта и 4,78 миллизиверта в 2016 году.

Источниками радиации, которая так или иначе воздействует на жителей Башкирии, авторы доклада называют ряд предприятий в соседних регионах. В частности, называют ПО «Маяк» в Челябинской области, который занимается производством изотопов и утилизацией ядерных отходов. Упоминаются и два завода в Свердловской области – «Изотоп» и «Квант».

ИСТОЧНИК KP.RU