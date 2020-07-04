Жительница Уфы заплатит крупную сумму за своих собак, нападавших на соседских уток

4 Июль 2020 2020-07-04T18:16:17+03:00

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Недавно в Уфе собаки, принадлежащие местной жительнице, пробрались на участок соседей в частном секторе и загрызли многих уток и индюков. Владельцы домашней птицы не стали обвинять во всем чупакабру и выяснили, что в убийстве птиц виноваты соседские псы. Когда они предъявили женщине претензии, та пошла в отказ: якобы к ней во двор постоянно приходят и бездомные собаки. Мол, это все они.

После долгих споров в взаимных обвинений, соседи решили обратиться в суд. Накануне судья вынес решение: взыскать с владелицы собак чуть больше 95 тысяч рублей ущерба. В суде посчитали, что доводы о пристанище бездомных собак на участке владелицы псов не убедительны. На это указали, в том числе, опрошенные свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU