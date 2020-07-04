Переплывали на спор: в Уфе на озере утонул 24-летний молодой человек

4 Июль 2020 2020-07-04T17:32:21+03:00

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Сегодня, 4 июля, в микрорайоне Нижегородка произошел несчастный случай. На озере Долгом утонул 24-летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, он отдыхал в компании в запрещенном для купания месте.

Молодые люди употребляли спиртное на берегу и внезапно решили переплыть озеро на спор. В заплыв отправились трое парней, но до противоположного берега добрались только двое. Они услышали крики о помощи – товарищ стал тонуть. Парни обратно бросились в воду, чтобы помочь ему, но было уже поздно.

Сейчас тело утонувшего молодого человека ищут водолазы поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы, передает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU