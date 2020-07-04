Переплывали на спор: в Уфе на озере утонул 24-летний молодой человек
Сегодня, 4 июля, в микрорайоне Нижегородка произошел несчастный случай. На озере Долгом утонул 24-летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, он отдыхал в компании в запрещенном для купания месте.
Молодые люди употребляли спиртное на берегу и внезапно решили переплыть озеро на спор. В заплыв отправились трое парней, но до противоположного берега добрались только двое. Они услышали крики о помощи – товарищ стал тонуть. Парни обратно бросились в воду, чтобы помочь ему, но было уже поздно.
Сейчас тело утонувшего молодого человека ищут водолазы поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы, передает пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU