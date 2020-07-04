2020-07-04T17:15:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией

Статистику смертности от этой болезни в минздраве республики по-прежнему не раскрывают
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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По состоянию на сегодня, 4 июля, в Башкирии зарегистрировано 213 новых случаев внебольничной пневмонии. Об этом сообщает минздрав республики. По их данным, с полным выздоровлением выписались 95 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Статистику смертности от этой болезни с начала пандемии коронавируса в регионе никогда не озвучивали.

Сегодняшний прирост заболевших внебольничной пневмонией самый высокий. Например, 3 июля было зафиксировано всего 156 случаев, а например, 1 июля их было 177.

Как отмечают в минздраве республики, всех пациентов с внебольничной пневмонией обследуют на коронавирус. Всего за сутки в Башкирии анализы на COVID-19 взяли у 4756 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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