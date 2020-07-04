2020-07-04T16:46:31+03:00
Происшествия

Житель Башкирии за оскорбление до смерти забил жену

В суде изверг пояснил, что супруга оскорбила его достоинство
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вопиющий случай произошел недавно в одной из деревень Благовещенского района Башкирии. Местный житель в пьяном угаре избил свою супругу за то, что она оскорбила его. От полученных травм женщина скончалась в ту же ночь. По приговору суда изверг проведет в колонии строгого режима семь лет – его признали виновным в убийстве.

В суде мужчина в подробностях рассказал о том, что побудило его убить жену. Как выяснилось, в тот роковой вечер он распивал спиртное со знакомыми. Когда супруга пришла домой после похода в гости к подруге, мужчина ударил ее за это по лицу несколько раз. На этом, казалось бы, конфликт был исчерпан: женщина села пить вместе с мужем и его товарищами.

Чуть позже женщина вышла на улицу вместе с супругом и стала кричать на него. Тот посчитал, что она оскорбила его достоинство, ведь как оказалось, супруга до этого никогда оскорбляла его. Тогда изверг стал жестоко избивать несчастную женщину. Бил руками и ногами по голове и телу. Затем он сказал знакомому постелить ей постель в бане и ушел употреблять спиртное к соседу.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. В ходе следствия и суда было установлено, что он прекрасно осознавал, что от его ударов женщина может умереть. Поэтому и статья, по которой его осудили была «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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