В Уфе годовалая девочка выпала из окна многоэтажки

4 Июль 2020 2020-07-04T15:55:31+03:00

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Сегодня, 4 июля, в Уфе произошло ЧП: годовалая девочка выпала из окна третьего этажа. Как сообщает Управление гражданской защиты, инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово, в доме по улице Гагарина.

В пресс-службе ведомства пояснили, что пока родители ребенка были на работе, за ней присматривал дедушка. По предварительной версии, он не уследил за малышкой: девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала.

В этот момент во дворе дома работали коммунальщики, которые, увидев, как ребенок упал под окна многоэтажки, тут же вызвали скорую помощь. Один из соседей не стал дожидаться медиков и, взяв на ее на руки отнес на станцию скорой помощи, которая находится рядом с домом.

К счастью, ребенок остался жив. Сейчас она находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU