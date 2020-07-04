В Уфе случайные прохожие обнаружили на обочине тело мужчины

4 Июль 2020 2020-07-04T14:51:38+03:00

Некоторые предположили, что раньше он работал в такси

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Накануне в Уфе, на перекрестке улиц Интернациональной и Свободы случайные прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Неподалеку был припаркован автомобиль, поэтому очевидцы предположили, что погибший мог работать в такси. Нашедшие тело уфимцы сфотографировали несчастного, лежавшего у обочины дороги, и выложили снимки в популярное сообщество в социальных сетях.

Спустя несколько минут после жуткой находки на место съехались полицейские и скорая помощь. Поскольку тело нашли рано утром, то толпа зевак по всей видимости, не успела собраться. Во всяком случае, на снимках в сети никакой толпы местных жителей не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU