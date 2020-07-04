Землю в нескольких районах Башкирии признали особо ценной

4 Июль 2020 2020-07-04T14:31:21+03:00

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Накануне земли в девяти районах Башкирии были признаны особо ценными. Согласно указу главы республики Радия Хабирова, ряд угодий теперь может использоваться исключительно в сельском хозяйстве. Участки принадлежат федеральным и республиканским государственным структурам, госпредприятиям и университетам.

Общая площадь уникальных сельскохозяйственных угодий оценивается более чем в 14 гектаров. 13 участков находятся в Уфимском районе, 7 – в Баймакском, 4 – в Кушнаренковском, 3 – в Стерлитамакском, 2 – в Бирском. По одному участку расположены в Давлекановском, Чишминском, Мечетлинском и Ермекеевском районах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU