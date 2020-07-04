2020-07-04T14:07:35+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели помогли ребенку, застрявшему пальцем в необычном месте

К счастью, все обошлось, и медицинская помощь малышу не понадобилась
Павел КРАЙНОВ
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Фото: госкомитет Башкирии по ЧСФото: госкомитет Башкирии по ЧС
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Вчера, 3 июля, в службу спасения позвонила растерянная мама пятилетнего мальчика и сообщила, что ее малыш застрял пальчиком в игрушечном автомобиле. Казалось бы, детские игрушки должны быть безопасны, но на деле это оказалось не так.

На вызов отправились сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС. По прибытии они обнаружили, что указательный палец правой руки мальчика попал в «капкан» пластмассовой машинки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мама мальчика пыталась самостоятельно «освободить» сына, но ей это не удалось.

Как рассказывают спасатели, они по очереди отвлекали ребенка уговорами и расспросами, пока орудовали специальными слесарными ножницами. В итоге пальчик ребенка освободили, перекусив деталь игрушки. К счастью, все обошлось – в медицинской помощи малыш не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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