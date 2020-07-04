2020-07-04T13:05:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы

Женщина работала в городской больнице в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: «Список памяти»Фото: «Список памяти»
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На днях в так называемый «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии COVID-19, попала медсестра из Башкирии. 57-летняя Флюра Азельгариева работала в городской больнице №1 в Стерлитамаке. По данным «списка» она скончалась еще 29 мая, но широкой общественности это стало известно только сейчас.

Известно, что женщина была операционной медсестрой. О причинах ее смерти не сообщается. Флюра Азельгариева стала пятым медицинским работником из Башкирии, попавшим в печальный «Список памяти». При этом нигде не утверждается, что у нее мог быть диагностирован новый коронавирус.

Редакция «КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Флюры Азельгариевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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