2020-07-04T12:51:38+03:00
Общество

Известно, как долго продержится жара в Башкирии

Синоптики представили очередной долгосрочный прогноз
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Накануне метеорологи представили очередной долгосрочный прогноз погоды в Башкирии. Пришедшая на смену по-летнему холодной погоде жара продержится в республике довольно долго. Так, сегодня днем, 4 июля, в регионе ожидается кратковременная облачность без осадков. Температура воздуха составит +28 градусов Цельсия.

В ближайшие дни характер погоды не изменится. В дневное время суток столбики термометров будут показывать +28, +30 градусов Целься, за исключением понедельника, 6 июля и вторника, 7 июля. В эти дни в республике прогнозируются дожди и грозы, температура воздуха опустится до +28, +25 ºС.

В ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже +18 градусов Цельсия. Такая погода продержится в Башкирии вплоть до следующего воскресенья, 12 июля. В этот день жара достигнет высшей точки – в республике ожидается ясная погода и +33 градуса Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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