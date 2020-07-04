2020-07-04T11:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус нашли у 46 жителей Башкирии

С полным выздоровлением из больниц выписались еще 60 человек
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 46 жителей Башкирии. Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили более 5,5 тысяч жителей республики. Информацию на утро, 4 июля, представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19.

По данным центра с полным выздоровлением из больниц Башкирии выписались 60 человек. Таким образом, количество переболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 3236 человек.

Башкирия вошло в число регионов России, где фиксируются наименьшие темпы прироста заболевших. В республике он составляет всего 0,8% в сутки.

Сегодня информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19 подтвердил вчерашнюю информацию минздрава Башкирии о 19-й смерти в регионе от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии по неизвестным причинам скончалась медсестра городской больницы
Известно, как долго продержится жара в Башкирии
Стала известна личность 19-го умершего от коронавируса в Башкирии
За сутки коронавирус нашли у 46 жителей Башкирии
В Башкирии «десятка» вылетела с дороги и перевернулась: водитель скончался в больнице
Уфа отметила салютом присвоение почетного звания «Город трудовой доблести»
Дело уфимца Владимира Санкина, обвиняемого в убийстве предполагаемого педофила, рассмотрит суд присяжных
В Башкирии полиция и ФСБ задержали вооруженную группировку, «крышевавшую» бизнес в одном из городов
В Уфе спасатели помогли женщине, угодившей в овраг посреди ночи
Форум урбанистики в Уфе показал всему миру точки притяжения в республике
Жители Башкирии задолжали алиментов на сумму, превышающую стоимость строительства новой инфекционки под Уфой
Спустя год: где и как сейчас живут дети скандальной кассирши из Башкирии, укравшей 25 миллионов
В Башкирии семь госпредприятий перейдут частным владельцам
Жителя Башкирии жестоко убили из-за 25 тысяч рублей
Почти 190 тысяч жителей Башкирии не смогут выехать на отдых за границу
«Обязательно выздоровею!»: в Уфе прооперировали молодую мать, которой поставили смертельно опасный диагноз
Алиментщика из Башкирии отправили в колонию строгого режима
Стали известны подробности страшного ДТП в Башкирии, где погибли три человека
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В башкирской больнице, на экс-руководителя которой завели уголовное дело, назначили нового главврача
Три человека погибли во встречном ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек