За сутки коронавирус нашли у 46 жителей Башкирии

4 Июль 2020 2020-07-04T11:13:58+03:00

С полным выздоровлением из больниц выписались еще 60 человек

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За прошедшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 46 жителей Башкирии. Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили более 5,5 тысяч жителей республики. Информацию на утро, 4 июля, представил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19.

По данным центра с полным выздоровлением из больниц Башкирии выписались 60 человек. Таким образом, количество переболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 3236 человек.

Башкирия вошло в число регионов России, где фиксируются наименьшие темпы прироста заболевших. В республике он составляет всего 0,8% в сутки.

Сегодня информационный центр по мониторингу ситуации с COVID 19 подтвердил вчерашнюю информацию минздрава Башкирии о 19-й смерти в регионе от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU