В Башкирии «десятка» вылетела с дороги и перевернулась: водитель скончался в больнице

4 Июль 2020 2020-07-04T10:28:54+03:00

С травмами в больнице оказался и его пассажир

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В минувшую пятницу, 3 июля, в Сибае, в районе коллективного сада №17 на Индустриальном шоссе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в тот злополучный день утром водитель ВАЗ-2110, предположительно не справился с управлением, от чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

По данным дорожной полиции, в результате аварии 37-летний водитель «десятки» родом из Зилаирского района Башкирии и его 24-летний пассажир угодили в больницу. Оба получили тяжелые травмы. Чуть позже водитель скончался, не приходя в сознание.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике зафиксировали 10 автомобильных аварий, в которых погибли пять и пострадали 12 человек. Дорожные полицейские задержали 32 нетрезвых водителя и выявили более 1900 нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU