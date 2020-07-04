2020-07-04T10:17:01+03:00
Общество

Уфа отметила салютом присвоение почетного звания «Город трудовой доблести»

В небо над башкирской столицей выпустили 800 залпов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В минувшую пятницу, 3 июля, в Уфе прогремел салют в честь знаменательного события. Башкирская столица получила почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ еще 2 июля подписал Президент России.

Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, почетное звание было присвоено 20 городам России, которые внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В поддержку просьбы присвоить городу это звание жители Башкирии собрали 1,2 млн подписей.

Как рассказали в мэрии Уфы, вчера вечером в небо над городом выпустили 800 залпов. Праздничный салют в общей сложности гремел 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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