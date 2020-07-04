В Башкирии полиция и ФСБ задержали вооруженную группировку, «крышевавшую» бизнес в одном из городов

4 Июль 2020 2020-07-04T09:19:35+03:00

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Накануне сотрудники полиции и ФСБ по Башкирии задержали вооруженную преступную группировку, действовавшую на территории города Октябрьский и Туймазинского района республики. По данным МВД, банду рэкетиров возглавлял 27-летний гражданин Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, ранее судимый мужчина собрал группу таких же как он рецидивистов, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе они стали «крышевать» местный бизнес – заставляли предпринимателей отдавать им до половины выручки. Несогласных запугивали, избивали, сжигали им машины и поджигали дома. По данным следствия они даже устраивали намеренные ДТП. В итоге, некоторые бизнесмены даже были вынуждены закрываться. Действовали рэкетиры с ноября 2019 по май 2020 года.

Спецоперацию по задержанию опасных преступников и их лидера разработали совместно МВД и ФСБ по Башкирии. При задержании пятерых активных членов группировки в их квартирах обнаружили травматическое оружие, которое они использовали в преступлениях. Сейчас все члены банды находятся под арестом, в отношении них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают возможных жертв преступников. Те, кто стал жертвой преступлений со стороны данной группы, могут обратиться в ОБОП Управления МВД по РБ: г. Уфа, ул.Калинина, 55а или в МВД по РБ: г.Уфа, ул. Ленина, 7.

- Есть основания считать, что люди боялись обращаться в правоохранительные органы, и круг потерпевших может быть больше, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU