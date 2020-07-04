В Уфе спасатели помогли женщине, угодившей в овраг посреди ночи

4 Июль 2020 2020-07-04T08:55:27+03:00

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Накануне в Уфе спасатели оказали помощь 63-летней женщине, неизвестно как оказавшейся в лесном овраге. Как сообщается пресс-служба управления гражданской защиты, сегодня, 4 июля, около 4:20 утра в лесу около дома 6/1 по улице Авроры случайные прохожие услышали стоны. Подойдя ближе, они увидели пожилую женщину и вызвали спасателей.

Прибывшие на место спасатели сначала не могли найти место, где находится пострадавшая. Лишь с помощью очевидцев, вызвавших спасателей, ее удалось отыскать. Как оказалось, пожилая уфимка лежала в овраге в 200 метрах от дороги. Спасателям она сообщила, что у нее отказали ноги.

Сотрудники УГЗ доставили женщину до машины скорой помощи и передали медикам. В пресс-службе ведомства отмечают, что уфимка так и не смогла объяснить, что делала в лесу в столь поздний час и как долго пролежала в овраге.

ИСТОЧНИК KP.RU