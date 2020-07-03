Жителя Башкирии жестоко убили из-за 25 тысяч рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T18:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии перед судом предстанет 28-летний житель Вологодской области за разбойное нападение и убийство жителя Кигинского района. Как сообщили в следкоме, 15 октября 2019 года в своем доме убитым был обнаружен 56-летний мужчина. Также из его жилища были украдены деньги и другие ценности.

Следователи заподозрили в совершении преступления 28-летнего жителя, который временно проживал в поселке и работал на пилораме погибшего.

Оказалось, что злоумышленник ночью с 12 на 13 октября 2019 года, полагая, что у потерпевшего имеются деньги, проник к нему в дом, где нанес множество ударов по голове обухом топора. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте, после чего обвиняемый похитил из дома деньги в сумме 25 тысяч рублей и другие ценности, а затем скрылся. После убийства он вернул имеющиеся долги, приобрел мобильный телефон и другие личные вещи, после чего уехал в Сатку Челябинской области, где и был задержан.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU