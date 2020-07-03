2020-07-03T16:05:33+03:00
Общество

Алиментщика из Башкирии отправили в колонию строгого режима

Ужесточить приговор потребовала республиканская прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура опротестовала первое решениеПрокуратура опротестовала первое решение
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Жителя Кугарчинского района Башкирии, уклонявшегося от уплаты алиментов, посадили в колонию строгого режима. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание двоих детей с 2016 года. За это время долг вырос до полумиллиона рублей. Сначала нерадивого 31-летнего отца наказали по «административке» обязательными работами. Однако ситуация особо не изменилась, и тогда его привлекли к ответственности уже по уголовной статье. Дело рассматривалось в Кугарчинском межрайонном суде, где мужчину приговорили к восьми месяцам «условки».

Прокуратура сочла этот приговор мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела протест и изменила приговор. Подсудимому дали пять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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