2020-07-03T13:12:41+03:00
Происшествия

В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

От ковида в республике умерло уже 19 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Умер мужчина 65 летУмер мужчина 65 лет
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В Башкирии от коронавируса скончался еще один житель. Новой жертвой инфекции стал 65-летний мужчина. Он страдал гипертонической болезнью сердца. За все время, по официальной статистике, от COVID-19 в регионе умерло 19 человек. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Напомним, последний раз смертельный исход от коронавируса фиксировался еще 20 мая. На протяжении почти полутора месяцев этот показатель оставался без изменений.

По состоянию на 13:00 3 июля в Башкирии подтвердилось 5497 случаев ковида (+47 за сутки). Выписались по выздоровлению 3216 человек (+97 за сутки). Активно болеют 2177 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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