В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

3 Июль 2020 2020-07-03T13:12:41+03:00

От ковида в республике умерло уже 19 жителей

Изменить размер текста: A A

В Башкирии от коронавируса скончался еще один житель. Новой жертвой инфекции стал 65-летний мужчина. Он страдал гипертонической болезнью сердца. За все время, по официальной статистике, от COVID-19 в регионе умерло 19 человек. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Напомним, последний раз смертельный исход от коронавируса фиксировался еще 20 мая. На протяжении почти полутора месяцев этот показатель оставался без изменений.

По состоянию на 13:00 3 июля в Башкирии подтвердилось 5497 случаев ковида (+47 за сутки). Выписались по выздоровлению 3216 человек (+97 за сутки). Активно болеют 2177 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU