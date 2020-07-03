Почти 190 тысяч жителей Башкирии не смогут выехать на отдых за границу

3 Июль 2020 2020-07-03T17:51:23+03:00

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3 июля, в уютном пресс-центре «КП-Уфа» главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов рассказал о работе регионального управления ФССП. О том, как работали судебные приставы в условиях пандемии коронавируса, вы совсем скоро сможете прочитать на сайте «Комсомолки».

Во время беседы главный судебный пристав Башкирии рассказал о методах взыскания задолженностей по решению суда, которые подразумевают ограничение прав. Например, несколько лет подряд приставы применяют к злостным должникам такую меру, как ограничение на выезд. Проще говоря, некоторым жителям Башкирии будет запрещено покидать страну даже после того, как откроют границы.

- Мы вынесли ограничения (на выезд за пределы страны. – ред.) в рамках почти 190 тысяч исполнительных производств. У нас должников довольно таки много и это количество граждан увеличилось почти на 10 процентов, по сравнению с прошлым годом. Еще раз подчеркну: это очень гуманная, эффективная и избирательная мера. Она влияет на не совсем сознательных людей, которые не хотят платить по долгам, - отметил Ильнур Махмутов.

ИСТОЧНИК KP.RU