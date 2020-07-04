2020-07-04T08:01:42+03:00
Общество

Жители Башкирии задолжали алиментов на сумму, превышающую стоимость строительства новой инфекционки под Уфой

Об этом заявил главный судебный пристав республики Ильнур Махмутов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня, 3 июля, в пресс-центр «КП-Уфа» заглянул главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов. В беседе с «Комсомолкой» он рассказал о работе регионального управления ФСПП и о проблемах, с которыми каждый день сталкиваются приставы в условиях пандемии коронавируса. Полный текст его интервью в ближайшее время появится на сайте «КП-Уфа».

В ходе беседы Ильнур Махмутов озвучил одну из самых наболевших проблем в республике – взыскание алиментов.

- Мы эту работу (взыскание алиментов.- ред.) не прекращали. Более того, мы добились за это полугодие сокращения суммы задолженности почти на 40 млн рублей. Напомню, что в целом по республике должники по алиментам должны вернуть почти 2,5 млрд рублей. Это порядка 19 тысяч исполнительных производств, - подчеркнул Ильнур Махмутов.

Чтобы понять размеры задолженности по алиментам, мы сравнили ее со стоимостью строительства нового COVD-госпиталя под Уфой. Напомним, что всего на быстровозводимый проект потратили около 1,8 млрд рублей. Задолженность же по алиментам у жителей республики превышает эту сумму на 0,7 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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