2020-07-02T19:08:41+03:00
Происшествия

Мужчин бил по голове, а женщин душил: в Башкирии осудят серийного убийцу

Жертвами преступника стали шестеро человек, которых он еще и ограбил
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Янауле предстанет перед судом 51-летний местный житель, которого обвиняют в серии убийств и разбойных нападений, совершенных с 2008 по 2011 годы.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, в эти годы по Янаульскому и Краснокамскому районам прокатилась серия жестоких убийств. Неизвестный расправился с двумя пожилыми семейными парами в возрасте от 72 до 83 лет, а также с 75-летним пенсионером и его 42-летним сыном. Все преступления происходили примерно по одной схеме: преступник заранее узнавал все о своих будущих жертвах, выбирая тех, кто не сможет оказать сопротивление, а с некоторыми даже знакомился лично, приходя к ним домой и предлагая купить товары. После этого душегуб, выждав удобный момент, врывался в дом, мужчин оглушал забивал тупым предметом по голове, а женщин душил. Удостоверившись, что пенсионеры не дышат, мужчина забирал все деньги и драгоценности и скрывался. Удивительно, но за все эти годы не находилось достаточного количества улик, чтобы выйти на след убийцы.

Однако следователи не теряли надежду разобраться в запутанном деле: их внимание привлекла серия из 25 краж, совершенная в Янаульском районе, и за которые был осужден местный житель. Почерк преступника был очень знаком и имел много общего с нераскрытыми убийствами.

После тщательного нового исследования всех улик, следы преступника все же были найдены на каждом месте преступления. А после повторного опроса соседей и членов семей убитых, изучения личности подозреваемого, стало понятно – действовал профессиональный преступник, его вина вскоре была полностью доказана. В итоге сейчас мужчине вменяется убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощным состоянии, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (после первого убийства в 2008 году преступник даже поджег дом, чтобы скрыть следы преступления).

- Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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