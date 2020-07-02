2020-07-02T18:08:06+03:00
Происшествия

В Башкирии в жуткой аварии с участием «Газели» и «КамАЗа» погиб молодой мужчина

ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Сегодня днем, 2 июля, в Кармаскалинском районе республики произошла авария, унесшая жизнь молодого мужчины. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, все произошло на 34-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорец, там лоб в лоб столкнулись встречные «КамАЗ» под управлением 35-летнего местного жителя и грузовик «Газель-NEXT». В итоге «Газель» от мощного удара вспыхнула, а ее водитель – 33-летний житель Иглинского района, скончался на месте ДТП.

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В ведомстве добавили, что по акту смертельной аварии начато разбирательство. Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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