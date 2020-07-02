2 Июль 2020 2020-07-02T16:51:32+03:00

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Уфа получит звание «Города трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Почетный список из 20 городов, в который вошла башкирская столица, огласил президент России. В ближайшее время он намерен подписать соответствующие документы.

На новость уже отреагировали глава республики и мэр города. Радий Хабиров заявил, что «столица Башкирии достойна этого». Он добавил, что за инициативу присвоить Уфе звание подписи поставили более 1,2 млн жителей.

«Поздравляю всех с присуждением столице столь важного и высокого звания! Уфа – один из многих городов нашей страны, в которых, по образному выражению, в годы войны ковалась победа», – написал в своих соцсетях глава администрации города Ульфат Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU